Roma esce a tutta velocità dal campo nomadi e investe un poliziotto | arrestato

Roma, 22 ottobre 2024- Ieri pomeriggio intorno alle 18.00 una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante il servizio di controllo in via dei Gordiani, si è messa all'inseguimento di un veicolo che, uscendo dal campo nomadi della zona, si stava dirigendo a forte velocità in direzione di via Anagni. Gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno raggiunto l'auto Fiat Punto all'altezza di via Anagni, dove è stata bloccata. Il conducente, nel tentare la fuga, ha investito uno degli agenti, appena sceso dall'autopattuglia per gli accertamenti del caso. L'operante, nel tentativo di fermare il veicolo investitore, ha sparato con l'arma di ordinanza a distanza ravvicinata su uno dei pneumatici anteriori del mezzo, che ha ripreso nuovamente la folle corsa.

