Rinnovo Kvaratskhelia: ecco cosa ha deciso il georgiano (Di martedì 22 ottobre 2024) La volontà di Kvaratskhelia sul futuro al Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha finalmente preso una decisione chiara riguardo il suo futuro con il Napoli. Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, fa luce sulla situazione del Rinnovo del contratto del talento georgiano, chiarendo che, nonostante le trattative non siano ancora chiuse, Kvara ha espresso la volontà di restare in maglia azzurra. La distanza tra le richieste del giocatore e l'offerta del club è ancora presente, ma non rappresenta un ostacolo insormontabile. De Laurentiis e Manna, già a giugno, hanno incontrato il calciatore e il suo entourage durante un blitz in Germania, gettando le basi per un Rinnovo che sembra possibile. La cosa certa è che Kvaratskhelia vuole continuare a indossare la maglia del Napoli e proseguire la sua avventura sotto il Vesuvio.

