Raw 21.10.2024 A new champion

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring dopo aver attaccato Bronson Reed nel backstage. Dice che vuole che Reed lo raggiunga sul ring per combattere immediatamente. Poi inizia una rissa tra di loro, nonostante l'intervento della sicurezza. Bronson prova a far rompere il tavolo di commento a Seth, ma quest'ultimo riesce a spostarsi in tempo facendoci finire Reed contro. Nel nbackstage Jackie Redmond è con le Damage CTRL. Chiede loro cosa vogliono dire alle sfidanti che affronteranno a NXT, ma vengono subito interrotte da Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Liv prende male l'interruzione di Io e Kairi e dice che lei e Raquel potrebbero essere le campionesse di coppia tutte le volte che vogliono. Io la sfida per lo show mentre Liv accetta.

