Puff Diddy accuse pure da una minorenne La situazione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si aggrava sempre di più la posizione dell’artista Si aggrava sempre di più ladi, ovvero Sean Combs. Il rapper è accusato di abusi sessuali e traffico di persone. Nelle settimane precedenti è partito il processo e nel mentre continuano ad arrivare denunce. Le ultime sono sei, di tre uomini e tre donne. Ora l’avvocato dell’accusa, Tony Buzbee, ha raccolto 120 casi. Tra questi si parladi una donna di 13 anni, Jane Doe che oggi ne ha 37. La ragazza sarebbe stata violentata cone con altre due star: Buzbee, aveva detto, infatti, che presto sarebbero emersi i nomi di altre star coinvolte nei famosi white party. A questi festini, dove accadeva di tutti c’era mezza Hollywood e non solo, come Leonardo Di Caprio, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Will Smith e tanti altri. Secondo la Doe, di lei avrebbero abusato tre persone, ovveroe altri due nomi noti.