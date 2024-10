Gaeta.it - Presentato E-Lisir: un’App innovativa per migliorare la comunicazione con i sordi a Ladispoli

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Comune diha fatto un significativo passo avanti verso l’inclusione delle persone sorde con la presentazione di E-progettata per facilitare latra i cittadinie i servizi comunali. L’evento di lancio, che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 11:00 presso l’aula consiliare di Piazza Falcone, vedrà la partecipazione di autorità locali e rappresentanti della comunità. Questo strumento, attraverso il Video Interpretariato LIS, rappresenta un’opportunità fondamentale per abbattere le barriere comunicative nella vita quotidiana. L’importanza di E-per l’accessibilità Il delegato al progetto “una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini, ha evidenziato come E-possa ridurre le difficoltà che le persone sorde spesso affrontano.