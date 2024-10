Gaeta.it - Pescara si prepara al G7: restrizioni viabilistiche e chiusure scolastiche per garantire sicurezza

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le giornate del 22 e 23 ottobre 2023 sono segnate da importantiin vista della riunione del G7. L’amministrazione comunale ha adottato due ordinanze sindacali perladurante questo evento di rilevanza internazionale. Le misure incluse nelle ordinanze mirano a gestire le modifiche alla viabilità e ledi luoghi pubblici, influenzando direttamente tanto i residenti quanto i visitatori. Chiusura anticipata per il plesso scolastico ‘Ignazio Silone‘ In risposta alle necessità dettate dalle misure di, il Comune ha disposto la chiusura anticipata del plesso scolastico ‘Ignazio Silone‘, situato in Via Milano n. 58, dell’istituto comprensivo 4. Secondo l’ordinanza, oggi, 22 ottobre, e domani, 23 ottobre, le lezioni termineranno alle ore 14.30.