Perugia, il via vai di clienti fa scoprire la casa del sesso a pagamento: due a giudizio (Di martedì 22 ottobre 2024) Il via vai continuo di uomini aveva insospettito i vicini e, di rimando, anche le forze dell’ordine. Erano bastati un paio di appostamenti, fermare qualcuno di quegli uomini per scoprire che andavano lì per il sesso a pagamento. E non solo.Una donna dominicana, difesa dall’avvocata Rosa Lo Perugiatoday.it - Perugia, il via vai di clienti fa scoprire la casa del sesso a pagamento: due a giudizio Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il via vai continuo di uomini aveva insospettito i vicini e, di rimando, anche le forze dell’ordine. Erano bastati un paio di appostamenti, fermare qualcuno di quegli uomini perche andavano lì per il. E non solo.Una donna dominicana, difesa dall’avvocata Rosa Lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ce lo avete raccontato rispondendo al nostro sondaggio esclusivo. Un ritratto variopinto - che coniuga yoga e ritocchini - lavoro e vita sociale - sesso e autorealizzazione (anche economica). E fa scoprire che gli "anta" non sono affatto male... - Quaranta: il primo bilancio. “Piacersi e non compiacere” diceva la scrittrice Michela Murgia. Trenta: progetti, lauree, master, lavoro e amori. «A 17 anni ho deciso che non volevo né sposarmi, né avere bambini, ho lavorato per 42 con tutta la grinta possibile, e ho trovato l’amore a 60. Ci sono i sex toys, graditi alle under 45, i trattamenti estetici (favorevole il 50 per cento), ci sono i ... (Iodonna.it)