Perché la nuova “Digital service tax” italiana penalizzerebbe le PMI (e non le Big Tech) (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora una volta, il governo della tutela delle imprese italiane si contraddice da solo. Sotto il macro-cappello della “sovranità Digitale”, l’attuale esecutivo ha più volte dimostrato di utilizzare questo concetto come bandiera propagandistica, senza mai restituire una reale legislazione in grado di garantire tale tutela alle aziende (soprattutto alle piccole e medie) nostrane. E la storia sembra ripetersi anche con il varo della nuova “Finanziaria” che dovrà essere approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. Infatti, nella bozza che sarà in discussione nelle prossime settimane è prevista una revisione della cosiddetta “Digital service Tax” (quella che un tempo era chiamata “Web Tax”), con la cancellazione delle soglie di fatturato – sia a livello mondiale e che nazionale – che equipara le grandi aziende internazionali del settore alle PMI. In termini di aliquota. Giornalettismo.com - Perché la nuova “Digital service tax” italiana penalizzerebbe le PMI (e non le Big Tech) Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora una volta, il governo della tutela delle imprese italiane si contraddice da solo. Sotto il macro-cappello della “sovranitàe”, l’attuale esecutivo ha più volte dimostrato di utilizzare questo concetto come bandiera propagandistica, senza mai restituire una reale legislazione in grado di garantire tale tutela alle aziende (soprattutto alle piccole e medie) nostrane. E la storia sembra ripetersi anche con il varo della“Finanziaria” che dovrà essere approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. Infatti, nella bozza che sarà in discussione nelle prossime settimane è prevista una revisione della cosiddetta “Tax” (quella che un tempo era chiamata “Web Tax”), con la cancellazione delle soglie di fatturato – sia a livello mondiale e che nazionale – che equipara le grandi aziende internazionali del settore alle PMI. In termini di aliquota.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova Xbox Series X digitale ha un processore a 6 nm. Rinnovati la scheda madre e il sistema di raffreddamento - Il nuovo modello, privo dell'unità disco, è disponibile da oggi. Le prime analisi suggeriscono più novità del previsto, e fra le altre cose scendono i consumi... Leggi tutto . (Dday.it)

DCO e PNSU avviano una nuova partnership per colmare il divario digitale globale e accelerare i progressi verso gli SDG mediante una collaborazione digitale rafforzata. - New York, Stati Uniti–(BUSINESS WIRE)–In occasione di un evento speciale a margine del Vertice del Futuro delle Nazioni Unite ospitato presso la sede delle Nazioni Unite a New York, la Digital Cooperation Organization (DCO) e il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNSU) hanno sottoscritto un nuovo accordo per promuovere una maggiore cooperazione digitale al fine di accelerare la ... (Seriea24.it)

MyCard : la nuova tessera digitale per i cittadini di Mirabella Eclano - Comunicato stampa dell'11 ottobre 2024 DIGITALIZZAZIONE: MIRABELLA ECLANO PRESENTA MYCARD PER I SERVIZI AI CITTADINI Per i cittadini di Mirabella Eclano è attiva MyCard, una tessera digitale utile per semplificare l'accesso a diversi servizi. . Già attiva per quelli scolastici come la mensa. (Avellinotoday.it)