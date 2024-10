Lettera43.it - Per vincere negli Swing States Trump ha bisogno del voto degli evangelici: ecco la “mano di Dio”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Gli afroamericani? I latinos? Certo, importanti. Ed è normale che Donalde Kamala Harris li stiano corteggiando. Ma se a decidere la corsa alla Casa Bianca fossero invece i cristiani? È su di loro che sta puntando forte il tycoon in quest’ultimo scampolo di campagna elettorale, speso. Nel corso dell’evento “11th Hour Faith Leaders Meeting”, che si è tenuto a Charlotte, in Carolina del Nord, The Donald ha esortato gli elettori cristiani a partecipare alle imminenti elezioni, sostenendo che un’amministrazione Harris limiterebbe le libertà religiose. Proponendosi come protettore dei cristiani è andato poi oltre, affermando che in occasione dell’attentato di Butler sia stata letteralmente ladi Dio a salvargli la vita. Sostenitori dia Charlotte (Getty Images).