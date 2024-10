Formiche.net - Per Medio Oriente e Ucraina servono risposte mirate. L’avvertimento del gen. Camporini

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quello di mercoledì prossimo sarà un Consiglio supremo di Difesa che arriva a mettere un punto dopo un’intensa attività che ha visto protagonista il nostro Paese, su dossier cruciali come. Convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la riunione dei massimi decisori della politica di sicurezza del nostro Paese segue di pochi giorni il primo G7 in formato difesa, dove i ministri dei Sette, accolti dal ministro Guido Crosetto, hanno per la prima volta in cinquant’anni affrontato insieme le sfide geostrategiche del nostro tempo. Come sottolineato dallo stesso ministro, in apertura del vertice, “la brutale aggressione russa in, la situazione critica in, sottolineano un framework di sicurezza deteriorato, con previsione per il prossimo futuro che non possono essere positive”.