Paura a Tocco Caudio, bomba esplode vicino a due abitazioni: indagano i carabinieri (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSerata di Paura a Tocco Caudio, dove un ordigno è esploso nei pressi di due abitazioni. L'esplosione ha provocato la rottura dei vetri di due finestre, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il forte boato ha svegliato di soprassalto i residenti della zona, ancora scossi dall'accaduto. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Cautano, supportati dai colleghi di Montesarchio che hanno avviato i rilievi. Al momento non si esclude nessuna pista e si indaga sull'eventualità di un atto intimidatorio. Le forze dell'ordine stanno passando al vaglio le testimonianze dei proprietari delle abitazioni per fare luce sull'episodio. Indagini in corso.

