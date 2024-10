Parete, 27enne legata e abusata da un uomo: il padre di lei la soccorre ma ha un infarto (Di martedì 22 ottobre 2024) legata e violentata dal ragazzo di cui si fidava. È l’incubo vissuto da una 27enne di Parete che, ieri pomeriggio, ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto ai sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa. Accompagnata dal padre, la giovane ha chiesto di essere sottoposta a una visita e agli accertamenti medici necessari. Parete, 27enne legata L'articolo Parete, 27enne legata e abusata da un uomo: il padre di lei la soccorre ma ha un infarto Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Parete, 27enne legata e abusata da un uomo: il padre di lei la soccorre ma ha un infarto Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)e violentata dal ragazzo di cui si fidava. È l’incubo vissuto da unadiche, ieri pomeriggio, ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto ai sanitari dell’ospedale Moscati di Aversa. Accompagnata dal, la giovane ha chiesto di essere sottoposta a una visita e agli accertamenti medici necessari.L'articoloda un: ildi lei lama ha unTeleclubitalia.

