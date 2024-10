Omicidio di Candido Montini, il 17enne sospettato dell’assassinio sarebbe un parente della vittima (Di martedì 22 ottobre 2024) Per l'Omicidio di Candido Montini nel piccolo paese di Catasco, frazione di Garzeno, è stato fermato un 17enne, parente della vittima. I carabinieri hanno individuato il suo Dna dove è avvenuto l'assassinio. Fanpage.it - Omicidio di Candido Montini, il 17enne sospettato dell’assassinio sarebbe un parente della vittima Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Per l'dinel piccolo paese di Catasco, frazione di Garzeno, è stato fermato un. I carabinieri hanno individuato il suo Dna dove è avvenuto l'assassinio.

Candido Montini - chi è il ragazzo di 17 anni fermato per l'omicidio : lontani parenti - aveva lasciato la scuola. L'alibi fornito dalla nonna - «Noi abbiamo le mani pulite». Non ha dubbi la famiglia del ragazzo di 17 anni fermato per l'omicidio di Candido Montini nella sua casa di Catasco, frazione di Garzeno. Eppure i... (Leggo.it)

Candido Montini : prima svolta nel complicato puzzle di Garzeno. Dal sangue alle tracce di dna : un mese di indagini nella frazione dei misteri - A lui si è arrivati dopo una lunga indagine. Individuando tutte le persone che facevano parte del suo quotidiano, che lo conoscevano e che sapevano le sue abitudini. La svolta Ieri pomeriggio un diciassettenne originario della frazione è stato accompagnato in caserma e messo per ore sotto torchio. (Ilgiorno.it)

Candido Montini - il giallo dell?omicidio del vicesindaco. Test del dna in paese : fermato un minore - A decine sono stati sottoposti su base volontaria al prelievo del dna e adesso c?è un fermato per l?omicidio di Candido Montini, 76enne ucciso a coltellate nella sua abitazione a... (Ilmessaggero.it)