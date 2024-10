Gaeta.it - Nuovo polo tecnico-didattico per il Teatro dell’Opera di Roma: presentati i progetti vincitori

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, sono stati svelati itrionfatori del concorso di progettazione finalizzato alla creazione di unannesso aldi. Questo intervento rientra all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana noto come “Centro Servizi Prenestino”, situato all’incrocio tra Via Prenestina e Via P. Togliatti. L’iniziativa mira a potenziare l’offerta culturale e formativa della zona, rendendo ilun punto di riferimento per la comunità locale e non solo. Dettagli del concorso e obiettivi del progetto Il bando, pubblicato il 6 maggio scorso da Impreme Sud S.R.L., proprietaria dell’area, aveva come scopo principale la realizzazione di una sala prove scenografiche destinata al, nonché nuovi laboratori aperti alla cittadinanza, in particolare a scuole e associazioni locali.