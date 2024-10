“Nessun posto al mondo”: poesia ed asprezza di un’epoca al tramonto (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Il ritratto di un uomo simbolo di un mondo che resiste, un antieroe che lotta per conservare un rapporto diretto ed autentico tra Uomo e Natura. Dalle dinamiche di paese del primo lungometraggio, Vanina Lappa direziona questa volta il proprio sguardo su Antonio Pellegrino, il pastore “ribelle” protagonista di “Nessun posto al mondo”, presentato dalla regista italo-francese al Cinema Teatro del Borgo nella serata di lunedì 21 ottobre. Dopo “Sopra il fiume” (lungometraggio d’esordio, Primo Premio al Filmmaker Festival di Milano nel 2016), che indagava le dinamiche di paese a Caselle in Pittari (in Campania), la regista presenta il suo secondo documentario focalizzando il proprio sguardo su Antonio Pellegrino. Bergamonews.it - “Nessun posto al mondo”: poesia ed asprezza di un’epoca al tramonto Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Il ritratto di un uomo simbolo di unche resiste, un antieroe che lotta per conservare un rapporto diretto ed autentico tra Uomo e Natura. Dalle dinamiche di paese del primo lungometraggio, Vanina Lappa direziona questa volta il proprio sguardo su Antonio Pellegrino, il pastore “ribelle” protagonista di “al”, presentato dalla regista italo-francese al Cinema Teatro del Borgo nella serata di lunedì 21 ottobre. Dopo “Sopra il fiume” (lungometraggio d’esordio, Primo Premio al Filmmaker Festival di Milano nel 2016), che indagava le dinamiche di paese a Caselle in Pittari (in Campania), la regista presenta il suo secondo documentario focalizzando il proprio sguardo su Antonio Pellegrino.

