Nascose il cadavere del padre per la pensione assolto 56enne di Corigliano d’Otranto

Il gup di Lecce Valeria Fedele ha assolto per vizio totale di mente Luigi Caracciolo, il 56enne di Corigliano d'Otranto, accusato di aver nascosto dal settembre 2021 al 15 marzo 2023 il corpo del padre 83enne morto in casa per cause naturali per continuare a riscuotere la pensione. Il corpo in avanzato stato di decomposizione venne scoperto nella casa dove viveva l'anziano il 15 marzo 2023, avvolto

