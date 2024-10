Agi.it - Muore in un incidente stradale Federico Asta, il pasticcere 'solidale' di Bologna

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Era uno dei più noti pasticceri di, aveva collaborato a grandi eventi ma con un cuore grande che lo aveva spinto a recapitare dolci a medici e infermieri durante l'emergenza Covid:, 34 anni, è morto ieri sera in unalla periferia del capoluogo emiliano. Lo scooter di grossa cilindrata Yamaha su cui viaggiava si è scontrato con un Suv Honda che stava svoltando lungo la strada. Nell'impattoè stato sbalzato a terra, illeso il conducente del Suv. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche il 118, ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare.lavorava in una pasticceria in via Battindarno e, durante il periodo del Covid, aveva effettuato numerose consegne di prodotti, per solidarietà a medici e infermieri.