Ilrestodelcarlino.it - Modena, violenza sessuale di gruppo: 21enne condannato a dieci anni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Una condanna aperdi. Questa la sentenza pronunciata oggi dal giudice, dottoressa Clò nei confronti di unmodenese. La pubblica accusa ne aveva chiesti otto. La vittima, una giovane che all'epoca dei fatti, nel 2022, era minorenne, aveva denunciato di essere stata stuprata da due amici dopo che quella mattina si era recata nella loro abitazione per trascorrere del tempo insieme, marinando la scuola. Dopo iniziali avances respinte dalla minore, uno degli amici, all'epoca 15enne (che sarà giudicato in separato procedimento) l'aveva immobilizzata mentre il maggiorenne e proprietario dell'abitazione l'aveva sottoposta a. La ragazza sotto choc era poi riuscita a divincolarsi e a fuggire. Era stata la migliore amica della vittima a far emergere l'atroce verità, dopo che la 17enne si era confidata in lacrime.