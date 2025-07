Ha aperto la porta e chi c’era Garlasco nuova ricostruzione dell’omicidio | scenario diverso

Uno schizzo di sangue che cambia tutto. All’interno della casa di Chiara Poggi la traccia sulla cornetta del telefono, rilevata durante le prime indagini sull’omicidio di Garlasco e rimasta senza spiegazione per anni, oggi assume un nuovo significato alla luce dell’inchiesta riaperta dalla procura di Pavia. Un elemento apparentemente secondario che, secondo i nuovi accertamenti, potrebbe riscrivere la dinamica del delitto e fornire risposte sull’identitĂ di uno dei soggetti finora indicati come “ Ignoto 3 ”: una delle almeno tre persone che, secondo il procuratore Fabio Napoleone, avrebbero preso parte all’aggressione che ha ucciso Chiara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: garlasco - omicidio - aperto - porta

Omicidio di Garlasco, scandagliato il cavo Bozzoni a Tromello: dal fondale spuntano un martello e il bracciolo di una sedia - Garlasco (Pavia), 14 maggio 2025 – Tutto daccapo. Ancora una volta, la realtà del delitto di Chiara Poggi è condannata a ripetersi e a ripartire dal 13 agosto del 2007, quando la ragazza di 26 anni fu massacrata nella villetta di famiglia in un paese deserto per le ferie.

Omicidio Garlasco, si cerca in un canale l'arma del delitto: scovati elementi interessanti ma non l'attizzatoio - Nel canale di Tromello, dragato da carabinieri e vigili del Fuoco nell’ambito dell’inchiesta su Garlasco (omicidio Chiara Poggi), sono stati trovati alcuni oggetti ritenuti interessanti dagli inquirenti.

Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello - Per il medico legale Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un martello ma servono indagini approfondite per conoscere la natura dell'arnese ritrovato nella roggia

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco si è riaperto. Un nuovo indagato, periti che mettono in dubbio la condanna di Alberto Stasi e un supertestimone che ha deciso di parlare per la prima volta. In questa puntata di “Le Iene presenta Vai su Facebook

Garlasco - Search Vai su X

Garlasco, omicidio da riscrivere. Dai vecchi reperti si cerca una nuova verità ; Caso Garlasco, la timeline del delitto: le mosse dell'assassino nella villetta; Delitto di Garlasco, attacco ad Alberto Stasi dai Poggi: Tutto porta a lui, su Sempio non c'è niente.

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3: “Andrea Sempio aveva un complice”/ Al setaccio anche Dna degli amici - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio aveva un complice per Procura di Pavia. ilsussidiario.net scrive

Clamorose news sull’omicidio di Garlasco: nella bocca di Chiara il dna di un ignoto - Potrebbe davvero essere clamorosa la svolta che arriva sulle indagini per l'omicidio di Garlasco: nella bocca di Chiara Poggi il dna di una persona che non è Stasi e non è Sempio ... Come scrive ultimenotizieflash.com