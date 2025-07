Perché ho vinto Wimbledon Jannik Sinner all’attacco dopo il trionfo su Alcaraz

C’era una volta un sogno che sembrava impossibile. Un traguardo sfiorato, inseguito, rimandato. Per anni, il tennis italiano aveva accarezzato l’idea di Wimbledon come un miraggio: vicino, sì, ma irraggiungibile. La finale di Matteo Berrettini nel 2021 era stata un prodigioso anticipo, un segnale che la strada era aperta. Ma mancava ancora qualcosa. Un giorno preciso. Un nome. Una vittoria. Quel giorno è arrivato il 13 luglio 2025, quando Jannik Sinner ha scritto la pagina più alta della storia del tennis italiano, chiudendo la finale contro Carlos Alcaraz con un ace, alle 20.23 italiane, e conquistando il torneo più prestigioso del mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano, la racchetta in dono e la battuta su Wimbledon - Il numero uno del tennis mondiale incontra Leone XIV: ‘Vuole giocare un po’?’. Jannik Sinner, attualmente impegnato agli Internazionali d’Italia, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV.

