Milano in fiamme la Balena di Allegrucci alla Triennale | preso il piromane straniero

Uno schiaffo alla cultura e all'arte. Questa mattina è stata data alle fiamme la Balena, l'installazione che porta la firma di Jacopo Allegrucci, che l'ha realizzata in occasione della 24esima Esposizione internazionale della Triennale di Milano. Si tratta di un grande cetaceo in cartapesta azzurra, che è stato ideato per la mostra iniziata il 13 maggio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e tenere sotto controllo la situazione. Anche gli agenti della Polizia di Stato si sono messi subito al lavoro per identificare e rintracciare il piromane: il sospettato, un cittadino straniero, è giĂ stato portato in Questura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

