Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata La tragedia nella notte

Impruneta (Firenze), 14 luglio 2025 – Un giovane 17enne è morto poco dopo la mezzanotte di Lunedì 14 luglio mentre in sella alla sua moto trial stava percorrendo la via Chiantigiana per Ferrone all’altezza del civico 119. Aveva poco prima salutato la sua fidanzatina e stava rientrando alla sua abitazione a Impruneta, quando su un tratto rettilineo è caduto rovinosamente sull’asfalto. Mentre lui è rimasto sul ciglio della strada, la moto ha proseguito per qualche metro tra l’erba e le piante. Solo una flebile luce della moto era rimasta accesa. Il caso ha voluto che dietro il giovane transitasse una signora che dopo avere visto uno scintillio sull’asfalto, probabilmente lo strusciare della moto, ha fermato la macchina andando a vedere cosa era successo, individuando il giovane tra l’erba. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte

In questa notizia si parla di: moto - muore - anni - torna

Incidente in moto nel Varesotto, muore il brianzolo Lorenzo Vismara - La drammatica notizia è arrivata subito in paese: era il biassonese Lorenzo Vismara l’uomo morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Gazzada Schianno, nel Varesotto.

Tragico incidente: scontro frontale tra auto e moto, muore un 21enne - Tragico frontale sulla strada provinciale Castellana-Alberobello, in Puglia: muore un giovane motociclista.

Vedad Osivcic muore in sella alla moto prestata dal fratello in uno schianto contro un furgone: il 32enne stava tornando da una grigliata - MEOLO (VENEZIA) - Tragedia della strada: 32enne perde la vita con la moto prestata dal fratello. Ancora un drammatico incidente stradale lungo la Treviso Mare.

Franco Gaudioso torna dal lavoro in sella alla sua bici ma viene travolto da un'auto e sbalzato nel canale: lo chef muore a 54 anni Vai su Facebook

Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte; Incidente in moto mentre torna in moto dalla gita in Croazia, muore papĂ di 35 anni; Muore a 26 anni dopo lo schianto in moto, Giuseppe torna a casa.

Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte - Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo su un tratto rettilineo ed è finito sull’asfalto: tra le ipotesi c’è l’attraversamento di un animale ... Lo riporta lanazione.it

Militare della Brigata Folgore muore a 23 anni nello schianto in moto: chi è la vittima - Tragedia poco dopo le 21 di sabato scorso a Parma, in via Mantova, dove in un incidente stradale ha perso la vita il militare Giovanni ... Riporta msn.com