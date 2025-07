Vuelle parla il nuovo diesse Nicola Egidio | Giovani e affamati | ecco il nostro prototipo

Per Nicola Egidio è arrivata l’investitura della carica di direttore sportivo della Vuelle: come ci si sente? "E’ una grande soddisfazione personale poter ricoprire un ruolo così importante in un club storico e prestigioso. Ringrazio il presidente Valli e la società , già dall’anno scorso la fiducia e la stima sono state subito reciproche e questo lo sento come un riconoscimento". Cosa cambia con l’arrivo di Dalla Salda? "Che avremo delle linee guida dettate dal nuovo amministratore delegato, persona che fra l’altro conosco molto bene. L’inserimento di un professionista di spessore nel panorama dirigenziale testimonia la volontà della società di dare nuova linfa al club". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

