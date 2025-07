Garlasco Chiara Poggi tentò di chiedere aiuto | la traccia di sangue sotto il telefono cambia la scena del delitto

Rielaborazione dei vecchi elementi alla luce delle nuove perizie: la presenza di sangue sotto la cornetta apre scenari prima ignorati dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Chiara Poggi tentò di chiedere aiuto: la traccia di sangue sotto il telefono cambia la scena del delitto

Delitto di #Garlasco: Una macchia di sangue sul telefono, sotto la cornetta. Era alzata quando Chiara Poggi è stata colpita? Se è stata riagganciata, è stato l’assassino e ha lasciato le sue impronte? #chilhavisto?https://bit.ly/3QHXfkj Vai su X

