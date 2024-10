Migranti riportati in Italia, il giudice: “È stata applicata solo la legge” (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Giovanni Zaccaro, lo scontro tra governo e magistratura ha raggiunto livelli di guardia, al punto da sollecitare un intervento di Mattarella. solo nell’era Berlusconi si era vista una cosa del genere “A me – spiega il segretario di AreaDg e giudice della corte d’appello di Roma – sembra sbagliato parlare di scontro fra governo e magistratura. I giudici si limitano a fare il loro lavoro, prendono decisioni nel rispetto della legge, della Costituzione e delle norme europee, tutelano i diritti e le garanzie fondamentali di tutti, anche se non graditi alle maggioranze di turno. Se il governo non condivide le decisioni le può impugnare, invece di gridare allo scandalo. È già successo l’anno scorso con il caso della collega Apostolico. Quotidiano.net - Migranti riportati in Italia, il giudice: “È stata applicata solo la legge” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Giovanni Zaccaro, lo scontro tra governo e magistratura ha raggiunto livelli di guardia, al punto da sollecitare un intervento di Mattarella.nell’era Berlusconi si era vista una cosa del genere “A me – spiega il segretario di AreaDg edella corte d’appello di Roma – sembra sbagliato parlare di scontro fra governo e magistratura. I giudici si limitano a fare il loro lavoro, prendono decisioni nel rispetto della, della Costituzione e delle norme europee, tutelano i diritti e le garanzie fondamentali di tutti, anche se non graditi alle maggioranze di turno. Se il governo non condivide le decisioni le può impugnare, invece di gridare allo scandalo. È già successo l’anno scorso con il caso della collega Apostolico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Meloni : “In Italia si entra solo legalmente - seguendo le norme previste” - . premier nella nota diffusa da Palazzo Chigi ha sottolineato l'impegno continuo del governo a smantellare le reti criminali e il traffico illegale degli esseri umani, facendo riferimento alla maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 13 persone L'articolo Migranti, Meloni:. (Ildifforme.it)

Migranti - arrestati 13 trafficanti : gli sbarchi in Calabria e l’espatrio in Francia e Regno Unito. Meloni : «Difenderemo i confini - si entra solo legalmente» - Le reazioni del governo Sul successo dell’operazione “Levante” si è soffermata la premier Meloni. Qui organizzare per loro un alloggio temporaneo nella zona di Crotone, così come il loro trasferimento – in treno o autobus – verso il nord. I “piccioni” e le “pecore”, così gli arrestati si riferivano ai migranti, erano per lo più curdi, iracheni, afghani, iraniani e palestinesi. (Open.online)

Decreto migranti sui Paesi "sicuri” oggi in Cdm - Meloni : “Difenderemo i nostri confini - si entra solo legalmente” - Il provvedimento al centro del Cdm è volto a stilare una lista di Paesi "sicuri" e “non sicuri" volto a superare la sentenza europea. Questa norma dovrebbe diventare primaria e con un aggiornamento ogni 6 mesi In seguito al diniego della magistratura al trattenimento dei migranti in Albania, . (Ilgiornaleditalia.it)