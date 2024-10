Tutto.tv - Michele Longobardi furioso con Amal a UeD: lascia un’esterna e lo studio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Al Trono Classico di Uomini e Donne nella puntata di oggi c’è stato un momento molto concitato che ha riguardato i due tronisti, Alessio Pecorelli e. I due si stanno contendendo la corteggiatrice, tuttavia, ad un certo punto la situazione si è scaldata parecchio, sta di fatto che uno dei due ha preso una decisione drastica. Duro confronto traa Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dopo aver parlato di Trono Over, Maria De Filippi è passata a quello Classico. Al centro dell’attenzione ci sono stati Alessio Pecorelli e. La corteggiatriceha deciso di andare dadopo la scorsa puntata per avere un chiarimento con lui. In tale occasione, però, il tronista l’ha trattata piuttosto male dicendole di non voler parlare con lei in quanto non la reputa sincera.