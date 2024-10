Mercato auto UE vendite in calo del 61% a settembre E l’elettrico resta un’incognita

Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto UE, vendite in calo del 6,1% a settembre. E l’elettrico resta un’incognita

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il trend negativo deldell’nell’Unione Europea è proseguito anche a. Il mese scorso le immatricolazioni divetture nuove sono diminuite del 6,1%, soprattutto a causa delle performance negative delle principali piazze continentali: Francia -11,1%, Italia -10,7% e Germania -7%. Solo la Spagna ha fatto registrare una crescita, pari al 6,3%. Tali numeri, dopo i risultati positivi del primo semestre, fanno si che il cumulato dei primi nove mesi dell’anno rimanga più o meno invariato rispetto allo stesso periodo del 2023: +0,6%, con quasi 8 milioni di veicoli venduti. In questo quadro, Spagna (+4,7%) e Italia (+2,1%) si sono mantenute in terreno positivo, mentre Francia e Germania hanno perso rispettivamente l’1,8 e l’1 per cento.