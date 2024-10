Ilfoglio.it - Meloni e Giorgetti hanno un debito con il ceto medio tartassato

(Di martedì 22 ottobre 2024) I soldi ancora non ci sono e il governo già litiga su come usarli. Il dibattito nel centrodestra sull’uso delle risorse provenienti dal Concordato preventivo biennale è: taglio dell’Irpef per i redditi-alti o estensione della flat tax fino a 100 mila euro? Il nuovo strumento, introdotto dal governo, punta a un “rapporto collaborativo e semplificato” con le partite Iva. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati finanziari in possesso, fa una proposta e in cambio il contribuente che l’accetta paga un’aliquota agevolata sul reddito concordato eccedente la dichiarazione dell’anno prima. Ovviamente, una volta accettata la proposta, gli eventuali maggiori redditi conseguiti nel biennio successivo non verranno tassati. In sostanza, l’erario chiede a chi evade le tasse di pagarne un po’ di più, con la promessa di non fare controlli fiscali.