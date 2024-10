Medioriente: Houthi, lanciato missile ipersonico su base militare Tel Aviv (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) – I ribelli Houthi dello Yemen hanno preso di mira una base militare israeliana a Tel Aviv, lanciando un missile balistico “ipersonico”. Lo ha affermato il portavoce del gruppo Yahya Saree. Lo riporta Al Jazeera, citando media affiliati agli Houthi. Lapresse.it - Medioriente: Houthi, lanciato missile ipersonico su base militare Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) – I ribellidello Yemen hanno preso di mira unaisraeliana a Tel, lanciando unbalistico “”. Lo ha affermato il portavoce del gruppo Yahya Saree. Lo riporta Al Jazeera, citando media affiliati agli

