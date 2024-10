“Mantenuto” dalla moglie per giocare ai videogiochi: la storia gamer Sudden Fantasy scatena l’indignazione. Ma lui si difende: “Il mio ruolo serve a ‘migliorare la vita altrui’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Non esita a definirsi un “Mantenuto“, condizione a suo dire essenziale per consentirgli di trascorrere le sue giornate giocando ai videogiochi, mentre la moglie si occupa di tutte le spese e delle faccende domestiche. E’ la storia di “Sudden Fantasy“, popolare videogamer cinese che ha accumulato in un solo mese oltre 1,4 milioni di follower sulla piattaforma Douyin. “All’inizio, facevo fatica persino a procurarmi da mangiare”, ha raccontato Sudden Fantasy, rivelando le difficoltà finanziarie che lo hanno accompagnato nei primi anni in Giappone. La sua futura moglie, Fenghua, proveniente da una famiglia benestante, lo ha aiutato economicamente e lo ha sostenuto nei suoi studi. Dopo il matrimonio, però, Sudden Fantasy ha preso una decisione inaspettata: lasciare il lavoro e dedicarsi a tempo pieno ai videogiochi, affidandosi completamente al sostegno economico della moglie. Ilfattoquotidiano.it - “Mantenuto” dalla moglie per giocare ai videogiochi: la storia gamer Sudden Fantasy scatena l’indignazione. Ma lui si difende: “Il mio ruolo serve a ‘migliorare la vita altrui’ Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non esita a definirsi un ““, condizione a suo dire essenziale per consentirgli di trascorrere le sue giornate giocando ai, mentre lasi occupa di tutte le spese e delle faccende domestiche. E’ ladi ““, popolare videocinese che ha accumulato in un solo mese oltre 1,4 milioni di follower sulla piattaforma Douyin. “All’inizio, facevo fatica persino a procurarmi da mangiare”, ha raccontato, rivelando le difficoltà finanziarie che lo hanno accompagnato nei primi anni in Giappone. La sua futura, Fenghua, proveniente da una famiglia benestante, lo ha aiutato economicamente e lo ha sostenuto nei suoi studi. Dopo il matrimonio, però,ha preso una decisione inaspettata: lasciare il lavoro e dedicarsi a tempo pieno ai, affidandosi completamente al sostegno economico della

