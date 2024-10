Lanazione.it - “LuccAutori“: che successo la trentesima edizione

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) A Villa Bottini si è conclusa con l’intervento di Marcello Sorgi e il suo “San Berlinguer” ladel festival, che ha visto la premiazione dei venticinque vincitori del 23° premio letterario Racconti nella Rete. Grandi applausi e accoglienza entusiastica da parte degli studenti e del pubblico lucchese in particolar modo per Bruno Bozzetto e Vittorino Andreoli che con la loro presenza hanno impreziosito questadel festival. La caratteristica della manifestazione è quella di coinvolgere lettori e scrittori, creando degli incontri diretti dove cultura, arte e spettacolo hanno contribuito a creare un mix di grande interesse che si rinnova di anno in anno. Si è parlato anche di sport, cittadinanza ed integrazione attraverso la storia di Sirine Charaabi, atleta della nazionale italiana di boxe femminile, protagonista del libro scritto da Chiara Lico.