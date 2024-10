LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: dominio totale del toscano in un derby senza storia (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, buon proseguimento con l’informazione di OA Sport. Un saluto sportivo! 19:31 Musetti che affronterà quindi agli ottavi di finale Gael Monfils, già battuto due volte in stagione, ma su terra battuta. Resta viva la fiammella per essere a Torino da riserva per l’azzurro, che dovrà però portare a casa uno dei due tornei che restano. 19:30 Due ace per uno, ma è l’unico dato alla battuta in cui Sonego fa match con Musetti. Quest’ultimo ha servito un clamoroso 82% di prime ottenendo l’83% di punti con la prima e l’88% con la seconda. Numeri mostruosi, da big server. Sonego mette il 66% di prime e ne ricava il 62% di punti, ma vince solo il 37% con la seconda, complici anche le tante risposte vincenti. Musetti b. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: dominio totale del toscano in un derby senza storia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladelazzurro tra Lorenzoe Lorenzo, buon proseguimento con l’informazione di OA Sport. Un saluto sportivo! 19:31che affronterà quindi agli ottavi di finale Gael Monfils, già battuto due volte in stagione, ma su terra battuta. Resta viva la fiammella per essere a Torino da riserva per l’azzurro, che dovrà però portare a casa uno dei due tornei che restano. 19:30 Due ace per uno, ma è l’unico dato alla battuta in cuifa match con. Quest’ultimo ha servito un clamoroso 82% di prime ottenendo l’83% di punti con la prima e l’88% con la seconda. Numeri mostruosi, da big server.mette il 66% di prime e ne ricava il 62% di punti, ma vince solo il 37% con la seconda, complici anche le tante risposte vincenti.b.

