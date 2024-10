L’attività cerebrale a riposo dei bambini cambia in base al sesso: la ricerca Unipd (Di martedì 22 ottobre 2024) L’attività cerebrale dei bambini a riposo cambia in base al sesso biologico e all’età? È possibile prevedere eventuali problemi comportamentali, emotivi o legati alle funzioni esecutive attraverso questa attività? La risposta arriva dalla ricerca dal titolo "Dynamic transient brain states in Padovaoggi.it - L’attività cerebrale a riposo dei bambini cambia in base al sesso: la ricerca Unipd Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024)deiinalbiologico e all’età? È possibile prevedere eventuali problemi comportamentali, emotivi o legati alle funzioni esecutive attraverso questa attività? La risposta arriva dalladal titolo "Dynamic transient brain states in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scienza - tra parlante e ascoltatore l’attività cerebrale è sincronizzata - Gli autori hanno poi utilizzato il modello linguistico su larga scala GPT-2 per estrarre il contesto di ogni lemma. Le informazioni raccolte sono state implementate per addestrare un altro modello a prevedere le modulazioni dell’attivita’ cerebrale mentre le informazioni fluiscono dal parlante all’ascoltatore. (Ildenaro.it)

Unibo - per monitorare l’attività cerebrale arriva l’Onavg : cos’è e come funziona - Si tratta di un vantaggio non solo economico, ma può essere molto utile in diversi contesti, ad esempio nel caso di malattie rare dove non è possibile raccogliere grandi quantità di dati". ” Molti dati utili per contrastare queste patologie possono arrivare dall’analisi della corteccia cerebrale, la parte più esterna del cervello, in cui hanno luogo le funzioni neurali. (Ilrestodelcarlino.it)