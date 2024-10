La Moldavia in Europa. Il sì passa di un soffio. Russia accusata di brogli (Di martedì 22 ottobre 2024) Ottaviani La Moldavia prosegue il suo cammino verso l’Unione Europea, ma con un terzo incomodo quanto mai ingombrante, ossia la Russia di Vladimir Putin. Il sì a Bruxelles nel referendum è passato per poco più di 9.000 voti. E per capire chi guiderà il Paese per i prossimi quattro anni si dovrà aspettare il 3 novembre. La presidente uscente della repubblica, Maia Sandu, è data per favorita. Ma teme pesanti interferenze nelle due settimane di campagna elettorale da parte di Mosca. SUL FILO DEL RASOIO Certo, per un referendum così importante, ci si aspettava un’affermazione più convincente, o almeno così dicevano i sondaggi della vigilia. E invece la Moldavia è rimasta appesa all’ultima scheda fino alle prime ore dell’alba. Quotidiano.net - La Moldavia in Europa. Il sì passa di un soffio. Russia accusata di brogli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ottaviani Laprosegue il suo cammino verso l’Unione Europea, ma con un terzo incomodo quanto mai ingombrante, ossia ladi Vladimir Putin. Il sì a Bruxelles nel referendum èto per poco più di 9.000 voti. E per capire chi guiderà il Paese per i prossimi quattro anni si dovrà aspettare il 3 novembre. La presidente uscente della repubblica, Maia Sandu, è data per favorita. Ma teme pesanti interferenze nelle due settimane di campagna elettorale da parte di Mosca. SUL FILO DEL RASOIO Certo, per un referendum così importante, ci si aspettava un’affermazione più convincente, o almeno così dicevano i sondaggi della vigilia. E invece laè rimasta appesa all’ultima scheda fino alle prime ore dell’alba.

