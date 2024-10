Gaeta.it - Intervento della polizia a Savona: arrestato un uomo per violenza e porto abusivo di coltello

(Di martedì 22 ottobre 2024) L'episodio diche ha coinvolto undi 33 anni aha scosso la comunità locale, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Gli agentidi Stato sono intervenuti in seguito a una segnalazione di una lite all'interno di un albergo, portando all'arresto dell'per diverse accuse, tra cui resistenza ea pubblico ufficiale, lesioni personali edi un. La lite in albergo e l'Il primodi Stato si è svolto in un albergocittà, dove era stata segnalata una violenta lite tra una coppia. All'arrivo degli agenti, hanno trovato una giovane donna in uno stato di forte agitazione e con evidenti segni di lesioni sul corpo.