Inchiesta a Pisa. Boccia indagata: "Presunta truffa" (Di martedì 22 ottobre 2024) Ora c’è la conferma. Una tegola sulla testa ce l’ha a Pisa, Maria Rosaria Boccia, due lauree in economia, frequentazioni ai piani alti della politica e variegate attività imprenditoriali. L’eclettica 41enne nata a Pompei risulta indagata per truffa dalla Procura della città della Torre "per fatti riguardanti la Presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale relativo ad un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa la procuratrice di Pisa Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso ieri. Nella nota si spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico" alla conferma dell’indagine, "consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto – si legge –, e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l’interessata". Quotidiano.net - Inchiesta a Pisa. Boccia indagata: "Presunta truffa" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ora c’è la conferma. Una tegola sulla testa ce l’ha a, Maria Rosaria, due lauree in economia, frequentazioni ai piani alti della politica e variegate attività imprenditoriali. L’eclettica 41enne nata a Pompei risultaperdalla Procura della città della Torre "per fatti riguardanti lapartecipazione ad un progetto imprenditoriale relativo ad un immobile, avvenuta nel 2021". Lo precisa la procuratrice diTeresa Angela Camelio con un comunicato diffuso ieri. Nella nota si spiega che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico" alla conferma dell’indagine, "consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosariain un procedimento penale a lei ascritto – si legge –, e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l’interessata".

