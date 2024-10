Bergamonews.it - In provincia di Bergamo quasi 400 bar in meno rispetto a 10 anni fa

(Di martedì 22 ottobre 2024)di. Continua a calare il numero complessivo dei locali (con un minimo storico toccato a fine 2023) ma cresce il numero delle attività guidate da imprenditori nati all’estero o gestite da imprenditori stranieri. Secondo l’ultima rilevazione della Camera di Commercio di, con dati riferiti all’inizio del 2024, i bar bergamaschi toccano quota 3.070. La maggioranza si trova nell’area urbana del capoluogo (il 32%), poi pianura (27%), collina e montagna (queste ultime due con una quota pari al 17%). I Comuni con più attività sono, Treviglio e Romano di Lombardia. La media è di 2,8 bar ogni 1.000 abitanti, un dato in linea con la media regionale, ma il valore sale a 3,5 nelle zone montane e a 3,1 nell’area urbana, mentre scende a 2,4 in collina e in pianura. Caravaggio si distingue per il primato di 5,8 bar ogni 1.