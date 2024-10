In Campania l’economia cresce e si digitalizza ma i talenti vanno via | presentato lo studio di Deloitte

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Laha registrato nell’ultimo decennio una crescita del PIL pro-capite maggiore rispetto al Mezzogiorno e alla media italiana, registrando1 un tasso di crescita medio annuo del +1,7% nel periodo 2011-2022. Tuttavia, la regione è caratterizzata da un forte potenziale inespresso, specialmente per quanto riguarda l’occupazione giovanile che per i laureati inè del 70,8%, contro una media nazionale dell’81,6%. Lasi conferma invece leader nel Mezzogiorno in settori industriali chiave come l’agroalimentare, l’aerospaziale e il turismo, consolidando la sua importanza sia a livello nazionale sia internazionale. Queste alcune delle evidenze emerse dal report realizzato daintitolato “Why– Il bello di fare impresa nella regione traino dello sviluppo del Mezzogiorno”.