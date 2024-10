In Austria l'ultimo valzer di Thiem, battuto da Darderi tra gli applausi. Avanza anche Musetti a Vienna (Di martedì 22 ottobre 2024) Con l'uscita di scena di Dominic Thiem , cala il sipario su uno dei tennisti più rappresentativi della sua generazione. Quella che molti definiscono la "generazione perduta", schiacciata dalla presenza imponente dei tre grandi dominatori del tennis moderno, spesso paragonati a Saturno per la loro capacità di "divorare" ogni rivale, ha visto in Thiem uno degli atleti che più si è battuto per farsi Feedpress.me - In Austria l'ultimo valzer di Thiem, battuto da Darderi tra gli applausi. Avanza anche Musetti a Vienna Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Con l'uscita di scena di Dominic, cala il sipario su uno dei tennisti più rappresentativi della sua generazione. Quella che molti definiscono la "generazione perduta", schiacciata dalla presenza imponente dei tre grandi dominatori del tennis moderno, spesso paragonati a Saturno per la loro capacità di "divorare" ogni rivale, ha visto inuno degli atleti che più si èper farsi

LIVE Darderi-Thiem 7-6 6-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro chiude la carriera dell’austriaco - Con il terzo ACE l’austriaco chiude uno splendido gioco. 2-5 Game Thiem. 30-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Darderi. 30-15 Quinto ACE di Thiem. Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Vienna a margine di una serie aperta di sette sconfitte consecutive. 40-15 Non passa il recupero di dritto di Thiem sulla smorzata dell’avversario. (Oasport.it)

LIVE Darderi-Thiem 5-4 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’austriaco serve per rimanere nel set - 40-30 Larghissimo il rovescio incrociato di Thiem. Altro scambio prolungato in cui il primo a cedere è Luciano. 30-0 Ancora vincente il rovescio lungolinea di Thiem. 30-15 Thiem perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 15-15 In corridoio il dritto dell’austriaco. Dal canto suo Thiem, trentunenne di Wiener Neustadt, si presenta per l’ultima volta al via non solo del torneo ... (Oasport.it)

LIVE Darderi-Thiem 3-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : break dell’austriaco - 0-15 Fuori giri con il rovescio incrociato Darderi. 15-0 Si parte subito con l’ACE di Luciano. 18:04 Atmosfera spettacolare, con gli austriaci che si stringono attorno al vincitore degli US Open 2020. 30-15 Prima esterna vincente dell’italo-argentino. 17:49 Quello che andremo a commentare sarà il primo e l’ultimo confronto diretto tra i due. (Oasport.it)