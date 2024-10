Il Piace aspetta il Sasso Marconi, riecco Grieco e Iocolano (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre turno infrasettimanale per il Piacenza. Alle ore 15 il calcio d'inizio allo stadio Garilli contro il Sasso Marconi, per l’ottava giornata di campionato. Mister Carmine Parlato alla vigilia della prossima partita: "Quella contro il Sasso Marconi sarà una partita importante Ilpiacenza.it - Il Piace aspetta il Sasso Marconi, riecco Grieco e Iocolano Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre turno infrasettimanale per ilnza. Alle ore 15 il calcio d'inizio allo stadio Garilli contro il, per l’ottava giornata di campionato. Mister Carmine Parlato alla vigilia della prossima partita: "Quella contro ilsarà una partita importante

Doppietta di Gaetani - la Sammaurese non molla mai e torna con un punto da Sasso Marconi - Pareggio esterno per la Sammaurese, che non cede e recupera due volte il Sasso Marconi in trasferta, 2-2 il risultato finale. Dopo un avvio equilibrato, da segnalare un buon intervento di Pozzer su Tarozzi e un’interessante botta da fuori di Gaetani fuori misura, i bolognesi sbloccano la sfida al. (Cesenatoday.it)

Sogno Il Sasso Marconi non vuole fermarsi - Sotto 3-2, al ‘Biavati’, contro la diretta rivale United Riccione, e per lo più con un uomo in meno (rosso al capocannoniere Rizzi), i biancazzurri hanno centrato il 3-3 al settimo minuto di recupero dimostrando la grande capacità di non mollare mai. Solo il tempo dirà se si tratti di fuga vera o di semplice casualità, resta il fatto che al Corticella servirà una prestazione praticamente ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio - Ravenna ancora sconfitto : al Benelli passa il Sasso Marconi - Su rigore arriva il gol del. Passano in vantaggio gli ospiti già al 5' con Jassey che approfitta di un errore dei romagnoli a centrocampo e fulmina Fresia dopo una bella discesa. Il Ravenna perde 2-1 al Benelli col Sasso Marconi e incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Pistoia. (Ravennatoday.it)