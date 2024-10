Ilgiorno.it - Il monaco buddista e i detenuti: "Uscite dalla spirale di violenza"

(Di martedì 22 ottobre 2024) "La prima cosa da fare la mattina, quando vi svegliate, è rifare il letto come se non ci aveste mai dormito. Poi sedetevi su una sedia, con i piedi ben appoggiati sul pavimento, e inspirate dal naso ed espiratebocca. Questo per 5 minuti, ogni mattina". Lo ha ripetuto come un mantra ai, diverse volte ieri, ilamericano Claude Anshin Thomas, durante la sua visita al carcere di Monza. Un precetto che parrebbe quasi banale, se non fosse "una pratica necessaria per entrare più profondamente nella propria dimensione religiosa", la stessa che a lui è servita quando, molti anni fa, ha voluto cambiare la sua vita, da reduce della guerra in Vietnam, pieno di rabbia, in preda ad attacchi die all’uso di barbiturici e droghe, a uomo denso di spiritualità, che da 25 anni a questa parte ha volto la sua vita ad aiutare gli altri.