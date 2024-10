Il Bologna cade a Birmingham: l’Aston Villa vince 2-0 con McGinn e Duran (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inghilterra si conferma amara per il Bologna, che dopo Liverpool cade anche a Birmingham, nella terza giornata di Champions League. L'Aston Villa vince 2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di McGinn e Duran. I rossoblù di Italiano rimangono quindi con un solo punto in classifica, mentre i Villans volano a punteggio pieno Il Bologna cade a Birmingham: l’Aston Villa vince 2-0 con McGinn e Duran L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inghilterra si conferma amara per il, che dopo Liverpoolanche a, nella terza giornata di Champions League. L'Aston2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di. I rossoblù di Italiano rimangono quindi con un solo punto in classifica, mentre ins volano a punteggio pieno Il2-0 conL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Bologna cade a Birmingham : l’Aston Villa vince 2-0 con McGinn e Duran - Gli uomini di Italiano sono fermi a un solo punto conquistato in tre partite di Champions L'Inghilterra si conferma amara per il Bologna, che dopo Liverpool cade anche a Birmingham, nella terza giornata di Champions League. L'Aston Villa vince 2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di McGinn e Duran. (Sbircialanotizia.it)

Il Bologna cade a Birmingham : l’Aston Villa vince 2-0 con McGinn e Duran - L'Aston Villa vince 2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di McGinn e Duran. I rossoblù di Italiano rimangono quindi con un solo punto in classifica, mentre i Villans volano a punteggio pieno […]. (Adnkronos) – L'Inghilterra si conferma amara per il Bologna, che dopo Liverpool cade anche a Birmingham, nella terza giornata di Champions League. (Periodicodaily.com)

Perin non basta - la Juventus stecca contro lo Stoccarda. Cade anche il Bologna - Sul campo dell’Aston Villa, la formazione di Italiano per quasi un’ora gioca alla pari con la squadra di Emery e va vicino al gol in un paio di circostanze. La Juventus al 64? si fa vedere in avanti: conclusione di Thuram e Chabot respinge. Ora il match è più aperto, con Motta che tira fuori un inconcludente Vlahovic. (Calciomercato.it)