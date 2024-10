Metropolitanmagazine.it - I produttori di “Blade Runner 2049” fanno causa a Elon Musk e Warner Bros. per le immagini AI utilizzate nel pitch di Tesla

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, casa di produzione dietro, ha fatto. dato che il loro diniego di utilizzo delledel sequel con Harrison Ford e Ryan Gosling nella presentazione Cybercab in live streaming del 10 ottobre disul lotto WBD è stato ignorato, Alcon sta facendoal capo X e al gigante dei media che gestisce David Zaslav per violazione del copyright. “Si è trattato chiaramente di una mossa in malafede e intenzionalmente malevola da parte degli imputati per rendere il contenuto altrimenti forzato e rigido dell’evento congiunto WBDI-più attraente per il pubblico globale e per appropriarsi indebitamente del marchio BRper aiutare a vendere“, afferma la denuncia presentata oggi presso la corte federale per il processo con giuria.