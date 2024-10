I produttori di Blade Runner 2049 contro Elon Musk: “Usate immagini del film modificate con l’AI lanciare il Robotaxi” (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, il colosso hollywoodiano che ha prodotto Blade Runner 2049 ha denunciato per plagio Elon Musk. La casa di produzione cinematografica accusa infatti l’imprenditore multimiliardario di aver illegalmente utilizzato immagini del film, modificandole con l’Intelligenza Artificiale, per promuovere la nuova creatura della famiglia Tesla: il Robotaxi Cybercub. Alcon, sostenuta dal fondatore della FedEx Frederick W. Smith, ha presentato una querela al tribunale federale di Los Angeles lunedì. Secondo l’accusa l’imprenditore ha preso alcune scene del film di Denis Villeneuve del 2017, sequel del grande cult del 1982 con Harrison Ford, e di averle Usate per creare la scenografia futuristica che ha accompagnato lo spot di lancio della prima auto completamente autonoma, dopo averle modificate grazie all’intelligenza artificiale. Ilfattoquotidiano.it - I produttori di Blade Runner 2049 contro Elon Musk: “Usate immagini del film modificate con l’AI lanciare il Robotaxi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, il colosso hollywoodiano che ha prodottoha denunciato per plagio. La casa di produzione cinematografica accusa infatti l’imprenditore multimiliardario di aver illegalmente utilizzatodel, modificandole con l’Intelligenza Artificiale, per promuovere la nuova creatura della famiglia Tesla: ilCybercub. Alcon, sostenuta dal fondatore della FedEx Frederick W. Smith, ha presentato una querela al tribunale federale di Los Angeles lunedì. Secondo l’accusa l’imprenditore ha preso alcune scene deldi Denis Villeneuve del 2017, sequel del grande cult del 1982 con Harrison Ford, e di averleper creare la scenografia futuristica che ha accompagnato lo spot di lancio della prima auto completamente autonoma, dopo averlegrazie all’intelligenza artificiale.

