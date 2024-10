Sport.quotidiano.net - I NUMERI. Il tallone d’Achille: tante occasioni ma poca freddezza in fase realizzativa

(Di martedì 22 ottobre 2024) All’Olimpico contro la Lazio e domenica scorsa in casa con il Napoli non sono arrivati punti, ma in entrambe le sconfitte l’Empoli non ha fallito la prestazione. Contro i partenopei ha disputato un primo tempo di grande temperamento e fluidità con l’unico cruccio di non esser riuscito a tornare negli spogliatoi in vantaggio. E anche se nella ripresa, specie dopo il gol partenopeo, gli azzurri non sono più riusciti a essere incisivi come nei primi 45 minuti, ifinali del match sono di totale equilibrio come per esempio la percentuale di passaggi riusciti, 84% per i ragazzi di D’Aversa e 85% per quelli di Conte, con l’Empoli che ne ha giocati più dei rivali nella trequarti offensiva. Del resto le 4 parate di Caprile contro l’unico tiro in porta del Napoli parlano chiaro.