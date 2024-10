Gli eventi della settimana al teatro Pietro d’Abano (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre il tributo a Verdi e Puccini, venerdì quello al mito di Mina. Al teatro Pietro d’Abano sarà la settimana dei tributi.Mercoledì 23 ottobreMUSICI PATAVINI. Si parte mercoledì 23 ottobre, con I Musici Patavini che proporranno l’ultima replica di “Serata all’Opera” Padovaoggi.it - Gli eventi della settimana al teatro Pietro d’Abano Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre il tributo a Verdi e Puccini, venerdì quello al mito di Mina. Alsarà ladei tributi.Mercoledì 23 ottobreMUSICI PATAVINI. Si parte mercoledì 23 ottobre, con I Musici Patavini che proporranno l’ultima replica di “Serata all’Opera”

