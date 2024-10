Nerdpool.it - GIORGIO VANNI a LUCCA COMICS & GAMES 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi 30 anni, intere generazioni sono cresciute insieme alle sue indimenticabili hit legate agli anime e ai cartoni animati più iconici, come Dragon Ball, Pokémon e One Piece. Per questo,è Uno di noi! Per entrare al meglio in questo magico mondo di passioni e divertimento, dal 1° novembre arriva una raccolta di 17 brani originali di alcune delle sigle più iconiche di sempre, insieme all’inedito Uno di noi che dà il titolo al progetto (in formato CD e, per la prima volta, in vinile). In occasione di– di scena da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre – Sony Music Italy presenta una versione speciale di Uno di noi, acquistabile in esclusiva presso il Sony Music Store presente in Fiera, nello storico negozio di dischi lucchese Sky Stone and Songs (Via Vittorio Veneto, 7).