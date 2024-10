Zon.it - Furto a Nocera Inferiore: colpo lampo all’istituto polidiagnostico D’Agosto

(Di martedì 22 ottobre 2024)alLa scorsa notte, a, un gruppo di ladri ha preso di mira l’istituto, situato in via Atzori. In pochi minuti, i malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca con un flex, sfondando i vetri e portando via le due casse automatiche. Il bottino, come riportato da SalernoToday, è ancora in fase di quantificazione. Le indagini I carabinieri disono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di individuare indizi utili all’identificazione dei colpevoli. Nonostante l’accaduto, l’istituto è rimasto regolarmente aperto. Segui ZON.IT su Google News.