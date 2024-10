Screenworld.it - Football Manager 2024, i migliori giovani portieri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre la preparazione atletica incalza nei campi virtuali e non, si avvicina l’uscita die per l’occasione, mentre l’accesso anticipato ci regala le prime soddisfazioni e le prove del nuovo capitolo di Sports Interactive, c’è anche del lavoro da fare sul fronte delle ricerche deida acquistare in vista di un futuro investimento economico come di organico attivo della nostra squadra. Dopo aver visto lepromesse italiane in ogni posizione, oggi andiamo a vedere a livello globale (dunque con database caricato al massimo) iche potete trovare all’avvio di una nuova partita di. Come sempre, ai nomi, seguirà l’età e la squadra in cui potrete trovare il giovane calciatore.