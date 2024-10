Fincantieri celebra il taglio della lamiera per la nuova nave di lusso Seven Seas Prestige (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cerimonia di taglio della prima lamiera per la nuova nave Seven Seas Prestige si è tenuta ieri a Marghera presso lo stabilimento Fincantieri. Questo evento segna l’inizio della costruzione della prima unità della nuova classe di navi da crociera del brand Regent Seven Seas Cruises, parte integrante del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings. La nave, attesa per la consegna nel 2026, rappresenta una nuova era nel mondo delle crociere di lusso, con una successiva unità gemella prevista per il 2029. Dettagli tecnici della Seven Seas Prestige La Seven Seas Prestige avrà una stazza lorda di 77.000 tonnellate, con una lunghezza che raggiunge i 257 metri. Sarà in grado di accogliere a bordo circa 850 passeggeri, distribuiti in 434 ampie suite. Gaeta.it - Fincantieri celebra il taglio della lamiera per la nuova nave di lusso Seven Seas Prestige Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La cerimonia diprimaper lasi è tenuta ieri a Marghera presso lo stabilimento. Questo evento segna l’iniziocostruzioneprima unitàclasse di navi da crociera del brand RegentCruises, parte integrante del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings. La, attesa per la consegna nel 2026, rappresenta unaera nel mondo delle crociere di, con una successiva unità gemella prevista per il 2029. Dettagli tecniciLaavrà una stazza lorda di 77.000 tonnellate, con una lunghezza che raggiunge i 257 metri. Sarà in grado di accogliere a bordo circa 850 passeggeri, distribuiti in 434 ampie suite.

